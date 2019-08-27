العمالقة: مليشيا الحوثي تعاود الحشد العسكري إلى مدينة حيس 

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365-الحديدة أكدت الوية العمالقة في الساحل الغربي إن مليشيا الحوثي عاودت تحشيداتها العسكرية باتجاه مدينة حيس جنوب الحديدة.

وذكر مصدر عسكري ميداني وفقا للمركز الاعلامي للعمالقة أنأن المليشيات حشدت آليات العسكرية تحمل مسلحين قادمة من المناطق المحاذية لمديرية حيس وتمركزت في أطراف المنطقة وبدأت بإستهداف مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الفجر ليومنا هذا وحتى ساعات الظهيرة . وأشار أن استقدام المليشيات للحشود العسكرية تزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيا على مواقع القوات المشتركة بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة والأسلحة المتوسطة والخفي Advertisements

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