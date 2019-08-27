مليشيا الحوثي تواصل نهب الممتلكات الخاصة ومحلات التجارة بصنعاء 

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-خاص تواصل مليشيا الحوثي نهب المحلات التجارية في صنعاء وممتلكات المواطنين مستغلة سيطرتها العسكرية وتخويف المواطنين بالسلاح.

Advertisements وشكا المواطنون في صنعاء من تكثيف المليشيا السطو على الممتلكات والمحلات التجارية في الأونة الأخيرة في عموم العاصمة صنعاء. وامتدت عملية النهب مؤخرا إلى اراضي المواطنيين ومصادرتها لا سيما من يثبت أنها تتبع لقيادات سياسية معارض لهم. وبحسب مصادر فقد وصلت خلال النصف الاول من العام الجاري عملية السطو والجرائم الى 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضى المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية. Advertisements

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