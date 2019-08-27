الشجاع : قطر تلعب دور سلبي وخطير في اليمن بدعمها المستمر للإصلاح 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

الشجاع

كتب متابعات_الخليج 365

أكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع، أن النظام القطري إشترى عداوته للشعب اليمني بدعمه لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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وقال في تصريحات صحفية، أن النظام القطري بلعب دور سلبي وخطير في اليمن، عبر دعمه المستمر لحزب الإصلاح "الفرع المحلي لتنظيم الإخوان" ومليشيا الحوثي الذراع الإيرانية، لتفكيك اليمن وإطالة أمد الحرب، والتحريض ضد التحالف العربي، وتبني جماعات الإسلام السياسي، ومعاداة دول الجوار والتدخل السافر في شؤونها.

وأكد الشجاع في تصريحات صحفية، أن الدوحة خسرت محيطها العربي لتمرير أجندتها المشبوهة في عدد من دول المنطقة، موضحا أن الهجمات الإعلامية الإخوانية ضد التحالف العربي ممولة من قطر لإضعاف الحكومة الشرعية، مؤكدا أن سياسة الحمدين مفضوحة عربيا ودوليا، وتلجأ لدعم الإرهاب كمحاولة يائسة.

ولفت إلى أن قطر تعمل على تعزيز حضور عدد من العناصر الانقلابية كالحوثيين والإخوان في المحافل الدولية، ما يؤكد ضلوعها في دعم ومناصرة تلك العناصر الخارجة عن القانون، متهما حزب التجمع اليمني للإصلاح بأنه يمارس سلوك مليشيا الحوثي، وهو حزب قائم على دعم قطري وتركي لإحداث الفوضى وإثارة القلاقل، لافتا إلى ما يجري من أحداث في عدن وأبين وشبوة.

وكشف الشجاع أن (الإصلاح) يسعى لتأسيس مليشيات واسعة تكون نواة لجيش الإخوان، بهدف السيطرة على اليمن عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وتابع: "على قطر أن تدرك بأن الحرب في اليمن ليست حرب قوى التحالف، بل هي معركة اليمنيين ضد الانقلاب." مشدداً على أن نظام "الحمدين" اشترى عداوة الشعب اليمني بوقوفه ودعمه لمشروع الانقلاب، الذي يأتي ضمن مشروع إيران التوسعي في المنطقة.