إعلامية بمكتب عيدروس لـ"اليمن العربي": قوات العمالقة ستعود للمشاركة في معارك شبوة

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

الزبيدي

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، وعضوة المكتب الإعلامي للرئيس الزبيدي، رئيس المجلس اٌلإنتقالي، أنه لم تنسحب القوات الجنوبية من داخل محافظة شبوة بشكل كلي.



وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن هناك تتطورات اهم تحدث على مسرح الأحداث في شبوة، وهي عودة القوات الجنوبية التي تسمى قوات العمالقة، مبينة أن هذه القوات هي من تقاتل في جبهات الحدود مع التحالف

وأضافت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن عودة جزء كبير من تلك القوات الى الجنوب لدفاع عن القضية الجنوبية والارادة الشعبية وحامل القضية الرئيس عيدروس الزبيدي.