هادي يبحث مع المبعوث الأممي عدد من القضايا المتصلة بجهود السلام 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

بحث رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث عدد من القضايا المتصلة بجهود تحقيق السلام في اليمن .

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وتطرق اللقاء إلى مناقشة جهود المبعوث الاممي في هذا الاطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت المليشيات الانقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة.

وجدد فخامة الرئيس موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

من جانبه عبر المبعوث الاممي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في اطار دعم جهود السلام والتأكيد على ان الحلول للازمة اليمنية لن تأتي نتائجها الا عبر مساراً واحداً وهو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي .. لافتاً الى الجهود التي سيبذلها في اطار مهامه لتحريك عملية السلام قدماً فيما يتصل بتفهمات الحديدة في اطار اتفاق ستوكهولم.