الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

هادي يبحث مع المبعوث الأممي عدد من القضايا المتصلة بجهود السلام 

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

هادي يبحث مع المبعوث الأممي عدد من القضايا المتصلة بجهود السلام 

كتب

الخليج 365

بحث رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث عدد من القضايا المتصلة بجهود تحقيق السلام في اليمن .

Advertisements

وتطرق اللقاء إلى مناقشة جهود المبعوث الاممي في هذا الاطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت المليشيات الانقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة. 

وجدد فخامة الرئيس موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216. 

من جانبه عبر المبعوث الاممي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في اطار دعم جهود السلام والتأكيد على ان الحلول للازمة اليمنية لن تأتي نتائجها الا عبر مساراً واحداً وهو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي .. لافتاً الى الجهود التي سيبذلها في اطار مهامه لتحريك عملية السلام قدماً فيما يتصل بتفهمات الحديدة في اطار اتفاق ستوكهولم. 

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يبحث مع المبعوث الأممي عدد من القضايا المتصلة بجهود السلام  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا