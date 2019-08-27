وزارة الحج تكشف عن خطتها لموسم العمرة لهذا العام 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

قالت وزارة الحج والعمرة اليوم الثلاثاء أنها تتبنى خطة تنفيذية وتشغيلية لعمرة عام 1441هـ وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الذي أطلق تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

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وذكر عبدالعزيز بن عبدالرحيم وكيل وزيارة الحج والعمرة وفقا لوكالة واس، إنَّ استراتيجية الوزارة للعمرة 1441هـ تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتهدف إلى المساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بنسبة 18% عن العام الماضي، وتحفيز القطاع وشركات العمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة رحلة العمرة وتحسين جودة الخدمات وتحسين تجربة المعتمرين وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن جلسة حملت عنوان «اللوائح والتنظيمات الجديدة لمقدمي خدمات العمرة»، أنَّ الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التنوُّع في دول المعتمرين ومتابعة أثر التشريعات على التحول في تحسين الخدمات، لافتًا إلى أنّ الوزارة اعتمدت استراتيجية واضحة المعالم في تحقيق أهدافها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر في 2030، من خلال عددٍ من الأهداف الإجرائية التي تتضمّن الانتهاء من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل التأشيرات الجديدة وتوحيد والرسوم، إضافة إلى إطلاق منصة الحجز المركزية وحث شركات العمرة على المشاركة في ندوات ومعارض العمرة في الدول المستهدفة، وإقامة ندوات ومعارض مصاحبة عبر شركاء النجاح في الدول المستهدفة.

وحول المستجدات التي تبنتها وكالة الوزارة لشؤون العمرة لتحقيق أهداف الوزارة، أوضح الوزَّان أنّها تتلخّص في إنشاء محرك الحجز المركزي وأتمتة إجراءات خدمات المعتمرين وإعادة صياغة وتحديث المخالفات التشغيلية ونظام رصد المخالفات الآلي، إضافةً إلى تفعيل برنامج الاستعداد المسبق على المنافذ البحرية والبرية والجوية وتأهيل واعتماد مساكن المعتمرين من قبل الوزارة، مشيرًا إلى تطوير نظام جديد يقوم على تقييم شركات ومؤسسات العمرة لهدف ضمان جودة عالية في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.