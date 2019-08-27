بن بريك: نواجه مؤامرة إعلامية لخدمة الاخونج وسنجتازها 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

بن بريك

كتب الخليج 365-عدن

وجه نائب المجلس الانتقالي هاني بن بريك انتقادات حادة لقناتي العربية والحدث بتجاهلهما مشاركة تنظيم القاعدة في مواجهات شبوة.

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وقال ابن بريك، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، إن الإعلام الإخواني تقاسم الأدوار باقتدار، فهم أكثر من يجيد هذه اللعبة، فقناة العربية وفرعها الحدث مع قناة الجزيرة أتقنوا المهمة في خدمة الإخونج دولياً وإقليمياً.

وأضاف بن بريك: "إلا أن قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثاً ومكراً؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي، بينما هي تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية".

وتابع بقوله: "لم تشر لملابسات الحادث، ولم تشر لأرتال القوات القادمة من مأرب والتي رفضت لأربع سنوات وزيادة التحرك نحو الحوثي.. نحن أمام مؤامرة إعلامية كبرى وسنجتازها".