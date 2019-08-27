البيض: النخبة الشبوانية ستعود للمحافظة بكبرياء جنوبي

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 صورة أرشيفية أكد نجل الرئيس السابق علي سالم البيض أن النخبة الشبوانية سعود للمحافظة بكبرياء جنوبي.

Advertisements وذكر هاني البيض على موقع تويتر أن النخبة الشبوانية ستعود الى شبوة وبشرف وكبريا جنوبي لتقوم بمهامها الوطنية ولن تنضوي تحت إمرة مليشيات الشرعخونجية الغازية لأرضهم كما يريد لها اتفاقهم الخائب وحيلتهم اليائسة واضاف:" النخبة جزء من القوات المسلحة الجنوبية وشوفو لكم بضاعة غير وفي مكان اخر . Advertisements

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