شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد دعمها للشرعية وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8673958 اكد الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، دعمه لشرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وامن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن .

وثمن غوتيرس في سياق رسالة شفوية حملها لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم، المبعوث الاممي لدى اليمن مارتن غريفث، مواقف رئيس الجمهورية الصادقة والجادة نحو السلام والخروج باليمن الى رحاب الامن والاستقرار والوئام..متطلعاً للقاء فخامته قريباً في الأمم المتحدة.

من جانبه حمل فخامة الرئيس المبعوث الأممي نقل تحياته الى الامين العام للأمم المتحدة..مثمناً مواقفه الدائمة والمجتمع الدولي تجاه اليمن وامنه ووحدته واستقراره ودعم شرعيته الدستورية.

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وخلال لقاء فخامة الرئيس بالمبعوث الاممي الى اليمن ،جرى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالشأن اليمني وافاق السلام وجهود المبعوث الاممي في هذا الاطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت المليشيات الانقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة.

وقال رئيس الجمهورية" لن تثنينا او تلهينا الاحداث والمشاكل الجانبية على العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني"..مؤكداً العمل على تجاوز تداعيات الاحداث الأخيرة في عدن وابين وشبوة وغيرها وايجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وفقاً للثوابت الوطنية بالتعاون مع الاشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجدد فخامة الرئيس موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

من جانبه عبر المبعوث الاممي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في اطار دعم جهود السلام والتأكيد على ان الحلول للازمة اليمنية لن تأتي نتائجها الا عبر مساراً واحداً وهو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي ..ثمنين استيعاب فخامة الرئيس لمختلف القضايا المتصلة باليمن واحتواء مختلف التداعيات لمصلحة الشعب اليمني وامنه ووحدته واستقراره..لافتاً الى الجهود التي سيبذلها في اطار مهامه لتحريك عملية السلام قدماً فيما يتصل بتفهمات الحديدة في اطار اتفاق ستوكهولم.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ونائب وزير الخارجية عبدالله الحضرمي ورئيس الفريق الحكومي الميداني لتنفيذ اتفاق الحديدة اللواء ركن محمد صالح عيظه.8673958