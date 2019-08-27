عاجل:المقاومة الجنوبية في عدن تمهل ميليشيا المجلس الانتقالي 24 ساعة بالانسحاب وتهدد المواجهة

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عدن - ياسمين التهامي - 8257041اعلنت المقاومة الجنوبية في عدن إعطاء ميليشيا المجلس الانتقالي 24 ساعة بالانسحاب من مواقع الوية الحماية الرئاسية التي سيطرت عليها في بداية اغسطس وتجنيب عدن الصراع او الاستعداد للمواجهة لتحريرها بقوة السلاح.8257041

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