تصاعد ردود الفعل جنوب اليمن حول مجريات الأحداث في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – استطلاع

قالت مصادر محلية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، إن قوات هادي، تقدمت مساء الاثنين، إلى مناطق في المحافظة الواقعة شرق عدن، بعد ساعات من استعادتها السيطرة على محافظة شبوة، من النخبة الشبوانية الموالية للإمارات.

وعلى خلفية أحداث محافظة شبوة ، وتمكين السعودية لمليشيا حزب الاصلاح بلسيطرة على المحافظة، دعا ناشطون وشخصيات سياسية وعسكرية وقبلية الى الرد على تلك الخطوات بعودة ابناء المحافظات الجنوبية من جبهات الحدود مع السعودية والساحل الغربي.

المجلس الانتقالي الجنوبي وفي بيان أصدره تعليقا على أحداث شبوة ، حمل حكومة هادي مسؤولية استهداف قوات النخبة وتسليم شبوة للتنظيمات الإرهابية ، داعيا ابناء الجنوب خارج الحدود الى العوده.

وسارعت إلوية العمالقة للانحياز في موقفها إلى جانب الانتقالي

ودعا الأكاديمي د. صدام عبدالله القوى الإقليمية والدولية لقراءة بيان الانتقالي والعمالقة سيما في ظل الضغط الشعبي المطالبة بعودة القوات الجنوبية.

وقال المحلل السياسي منصور صالح : “في ظل استمرار عمليات الغدر والاستهداف للجنوب وقضيته من قبل ماتسمى بالشرعية، وحلفائها ،فإنه لن يكون من المنطق ولا الانصاف بقاء القوات الجنوبية في أراضي الشمال للدفاع عمن لا يستحق ان ندافع عنه كما لا يستحق ان نصدق معه في تعاملنا ، لو الأمر بيدي لوجهت حالاً بعودة كل جندي جنوبي إلى أرضه وأهله فهم أحق به”.

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بدوره قال الكاتب السياسي سعيد بكران : “‏معركة شبوة اثبتت ان قوات الإخوان قادرة على تحقيق انتصارات كبيرة وفي ساعات وأنه لاينقصها العدة والعتاد لكن هذه الإنتصارات لاتتحقق الا في الجنوب ومادام الأمر كذلك لماذا يذهب جنوبي لتحرير مناطق قوات الإخوان في الشمال وحاضنتها الشعبية؟ ، وبناء على ذلك فإن عودة القوات الجنوبية أمر لا بد منه”.

وأشار الناشط على ناصر العولقي : استجابة لدعوة التحالف، كان الجنوبيين حنيها اوفياء، ملتزمين بوعدهم، بينما الطرف الاخر، دفع كافة جيوشه الارهابيه من مارب الى عتق، استغلوا الثقه التي منحها المجلس الانتقالي للتحالف! ، وفي الوقت الذي نحمل التحالف خذلان الجنوبيين بشبوة ، نطالب بعودة القوات الجنوبية من الشمال.

من جانبه أكد عبدالعزيز الجفري رئيس حلف قبائل وابناء شبوة على ضرورة عدم ترك شبوة فريسة لمن اسماهم بالإرهابيين، في اشارة الى حزب الاصلاح ؛ مشيرا بأن قوات النخبة ستعود محافظة شبوة قريباً.

نوقال الجفري في بيان له: “ان محافظة شبوة وفي ظل الغياب القسري لابطال نخبتها قد بدأ قلقها و مخاوفها يتزداد من عودة قوى الارهاب وعمليات التقطع والقتل والذي عانت منه محافظتنا كثيرآ”.

وحذر من التهاون والتساهل مع هذه القوئ وترك شبوة فريسة لهم.

من جانبه اكد عضو هيئة رئاسة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي أنهم متواجدين في شبوة .

وأكد العولقي : “قوات النخبة الشبوانية ستعود لتأديه مهامها على أكمل وجه وان رغمت أنوف”.