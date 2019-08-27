صاروخ بالستي من طراز “قاصم” يدك الحدود السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم صاروخ بالستي جديد على تجمعات عسكرية للجيش السعودي والمرتزقة في جبهة نجران.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوة الصاروخية، اطلقت صاروخ بالستي متوسط المدى من طراز “قاصم”، على تجمعات عسكرية للجيش السعودي والمرتزقة في منطقة سقام.

Advertisements

وأكد العميد سريع، أن الصاروخ أصاب بدقة عالية مخلفا عشرات القتلى والجرحى، مشيرا إلى ان العملية موثقة بالصوت والصورة.

وأشار إلى أن هذه ال الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحدود.

وأوضح متحدث القوات المسلحة، أن صاروخ “قاصم”، هو نوع جديد من الصواريخ اليمنية محلية الصنع، ودخل الخدمة قبل فترة، وقد أثبت فاعليته بشكل كبير، وسيتم الكشف عن تفاصيله -إن شاء الله- لاحقا في مؤتمر صحفي.