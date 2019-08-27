هل تتذكرون قائد الحزام الأمني الذي هدد بقتل الوزراء وسحلهم في الشوارع وطرد كل الشماليين .. شاهد ماذا حدث له اليوم؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر محلية خاصة أن العميد الصبيحي والعميد مهران قباطي والكازمي يحشدون قوة عسكرية في محافظة أبين لدخول العاصمة المؤقتة عدن وتحرير من مليشيات الإنقلابية المدعومة من دولة الإمارات . وأضافت المصادر أن قوة تتجمع الآن في عدد من المديريات استعداد لإنهاء الانقلاب عن الشرعية والسيطرة عن عدن . قد يعجبك أيضًا: Advertisements وقالت مصادر خاصة أن انباء عن اختفاء النوبي احد قادة الدعم والاسناد للحزام الأمني المدعوم من الإمارات. وسيطرت قوات الشرعية على محافظة شبوة وأبين خلال اليوميين الماضيين بعد سقوطها بيد مليشيات الانتقالي . وكان النوبي قد هدد كل اعضاء الحكومة بالطرد والسحل في الشوارع واخراج كل الشماليين من المحافظات الجنوبية.

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