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قوات الحزام الأمني تستعيد سيطرتها على مدينة شقرة في أبين 

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أبين - اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قوات الحزام الأمني تستعيد سيطرتها على مدينة شقرة في أبين 

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أبين - الخليج 365

إستعادت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، عصر اليوم، سيطرتها على مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين .

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وقالت مصادر محلية، أن قوات الشرعية الموالية للإصلاح، إنسحبت من شقرة بالتزامن مع تقدم قوات الحزام الامني التي أستعادت السيطرة وأنتشرت في المدينة .. لافتة إلى أن قوات الشرعية تمركزت في منطقة العرقوب .

 

كانت قوات اللواء 115 الموالية للشرعية هاجمت شقرة صباح اليوم وسيطرت عليها وتقدمت صوب زنجبار قبل ان تفشل في السيطرة عليها.

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