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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
سالم الشبحي
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
علق سالم الشبحي، رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على المعارك في شبوة أنه ستظهر الحقائق ويبان الحق الجنوبي مع اصحابه، مبينًا أن القوات الجنوبية تقوم حاليًا بمطاردة الارهاب بكل احزابه الاصلاحيه والمجوسيه.
وأكد الشبحي لـ"اليمن الجنوبي"، أن الإنسان الجنوبي لن يفرط بالارض ولن يتسامح مع حزب الاصلاح وجماعة الإخوان ابدا ، مبينًا أنه سيأتي بعد ذلك النصر المبين على تلك القوى.
وأضاف رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن حديث الناطق باسم المجلس الإنتقالي نزار هيثم عن ضبط النفس لجميع القوى بمحافظة شبوة ،هو كلام موزون وضروري اعلاميًا في تلك المرحلة الحرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الصحة بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": الجنوبي لن يفرط بالأرض ولن نتسامح مع الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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