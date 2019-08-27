رئيس لجنة الصحة بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": الجنوبي لن يفرط بالأرض ولن نتسامح مع الإصلاح

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

سالم الشبحي

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

علق سالم الشبحي، رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على المعارك في شبوة أنه ستظهر الحقائق ويبان الحق الجنوبي مع اصحابه، مبينًا أن القوات الجنوبية تقوم حاليًا بمطاردة الارهاب بكل احزابه الاصلاحيه والمجوسيه.



وأكد الشبحي لـ"اليمن الجنوبي"، أن الإنسان الجنوبي لن يفرط بالارض ولن يتسامح مع حزب الاصلاح وجماعة الإخوان ابدا ، مبينًا أنه سيأتي بعد ذلك النصر المبين على تلك القوى.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن حديث الناطق باسم المجلس الإنتقالي نزار هيثم عن ضبط النفس لجميع القوى بمحافظة شبوة ،هو كلام موزون وضروري اعلاميًا في تلك المرحلة الحرجة.