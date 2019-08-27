رئيس منظمة حق لـ"اليمن العربي": ما وصل إليه الجنوب بسبب فشل الحكومة

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قال الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، أنه فشلت الحكومة اليمنية الفاسدة فشلا ذريعا في إدارة الملف السياسي للأزمة اليمنية، وشهد على ذلك دول الأقليم بل والعالم اجمع.

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وأكد الميسري لـ"الخليج 365"، أنه عدم حضورالحكومة الشرعية جلسات الحوار مع رئيس وأعضاء المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي وصل إلى جدة خصيصا تلبية لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية يعتبر اكبر دليل على عدم قدرتها على أدارة السلطة التنفيذية وظهور العجز والتردد بإتخاذ القرار السياسي يثبت ايضا تأثير رموز الدولة العميقة التي نهبت الثروات ودمرت الاقتصاد الوطني.

. وأضاف رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، أن فشل الحكومة اليمنية الفاسدة المعلن هذا يضاف إلى فشلها في إدارة ملف الخدمات اليومية للمواطنيين في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة..

وطالب الميسري، المجلس الإنتقالي الجنوبي إختيار قيادة تنفيذية لتسيير شئون العاصمةعدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة، والخيارات في هذا الصدد كثيرة ومتعددة.