قوات الدعم والاسناد: الوضع تحت السيطرة في أبين وعدن 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

قال مصدر مسؤل بقيادة قوات الدعم والإسناد بأن الوضع تحت السيطرة في كلا من أبين وعدن وما يشاع عن تقدم لمليشيات الإخوان عارٍ عن الصحة وهذه الإشاعات تبثها مطابخ العدو لخلخلة الصف وإضعاف المعنويات.



وأكّد المصدر في تصريحات صحفية أن قوات الحزام الأمني تتواجد في منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين تريد التقدم ناحية العرقوب وأحور إلا أن هناك وساطة يقودها عدد من القيادات في اللواء 103 وفي المجلس الانتقالي أبين لمنع التقدم للطرفين وكلا يبقى في موقعه.

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واوضح أن هناك عناصر تخريبية وبلاطجة تسعى لإقلاق السكينة العامة في كلا من دار سعد والممدارة وتم التعامل معهم وتتم الان ملاحقتهم.

ودعا المصدر جميع وسائل الإعلام والنشطاء إلى تحري الدقة في نشر المعلومات والاعتماد على المصادر الميدانية بعيدا عن ترويج الإشاعات المغرضة التي تسعى بث الفرقة والشتات.