ذو يزن مخشف: الإمارات صاحبة الفضل الأول في تحرير الساحل الغربي وعدن

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب كتبت- أماني عزام

قال ذويزن مخشف، الصحفي اليمني المقيم بمحافظة عدن، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي في قيادة التحالف العربي الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية.

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وأشار "مخشف" في تصريح خاص، إلى أن التحالف العربي مستمر في مهمته الوطنية والعربية والقومية حتى انتهاءها طالما من استدعاه وهو الرئيس هادي لم يطلب إنهاء دور التحالف أو انهاء دولة الإمارات العربية.

وأكد الصحفي اليمني أن دولة الإمارات تلعب دور عسكري كبير في مواجهة مليشيات الحوثي، كما لعبت الدور الأبرز والاول في عملية تحرير المساحة التي تتحكم بها حاليا الحكومة اليمنية بدءا من تحرير عدن وصولًا الى الساحل الغربي.

وأشار إلى أن من يحاول دفع الإمارات لإنهاء دورها الحاسم في التحالف العربي هو الطرف المتأزم من هذه الحرب ولم يحقق انتصارًا لنفسه، مضيفًا:" أنا اشير هنا الى طرف سياسي بات واضحا تحكمه في مصير الحكومة اليمنية والشرعية التي ينضوي تحتها لكن هذا الطرف لا يقود مصير بقاء التحالف وخروج الامارات من عدمه".