دائرة حقوق الإنسان تزور جرحى أحداث أغسطس في العاصمة عدن

Advertisements

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة من الزيارة

كتب الخليج 365

قامت دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الحنوبي، اليوم الثلاثاء، بزيارة تتفقدية لجرحى أحداث أغسطس الذين يتلقون العلاج في مستشفى خليج عدن بالمعلا بالعاصمة عدن .

Advertisements

وخلال الزيارة، اطّلعت رئيسة وأعضاء دائرة حقوق الإنسان على الوضع الصحي للجرحى المدنيين للأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن، ناقلة لهم تحيات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي ممثلة بالقائد عيدروس قاسم الزُبيدي والأستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس.

واطمأنت المحامية ذكرى معتوق رئيسة دائرة حقوق الانسان ومعها عدد من أعضاء الدائرة على صحة الجريحة ياسمين عبدالله أحمد والدة الشهيده الطفلة شهد خالد، والجريح كارم محمود حداد وسته جرحى آخرين متمنية لهم الشفاء العاجل . ويأتي هذا النزول ضمن أنشطة الدائرة، امتداداً للعمل الإنساني لليوم العالمي للعمل الانساني 19 أغسطس.

رافق دائرة حقوق الإنسان في النزول المحامية هيلين إيمانو ممثلة عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.