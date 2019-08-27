نجاة رئيس عمليات اللواء 11 عمالقة من محاولة إغتيال بعدن 

Advertisements

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

نجا رئيس عمليات اللواء الـ11 عمالقة أوسان العامري، من محاولة إغتيال تعرض لها اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن .

Advertisements

وقال مصدر أمني، لـ(الخليج 365) أن العامري تعرض لمحاولة إغتيال خلال تواجده في العاصمة عدن .. لافتاً إلى أن سيارة العامري إنقلبت عقب المحاولة مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة .

وأوضح المصدر أن اوسان العامري الآن في حالة صحية جيدة بعد أن تم إسعافه إلى إحدى مستشفيات عدن بعد تلقيه العلاج اللازم فيها.