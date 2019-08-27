نجاة رئيس عمليات اللواء 11 عمالقة من محاولة إغتيال بعدن 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - خاص
نجا رئيس عمليات اللواء الـ11 عمالقة أوسان العامري، من محاولة إغتيال تعرض لها اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن .
وقال مصدر أمني، لـ(الخليج 365) أن العامري تعرض لمحاولة إغتيال خلال تواجده في العاصمة عدن .. لافتاً إلى أن سيارة العامري إنقلبت عقب المحاولة مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة .
وأوضح المصدر أن اوسان العامري الآن في حالة صحية جيدة بعد أن تم إسعافه إلى إحدى مستشفيات عدن بعد تلقيه العلاج اللازم فيها.
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