شكرا لقرائتكم خبر عن الصوفي: ليس لعلي محسن جيش ولا مع الاخوان دولة والنخبة ستصل مأرب وليس عتق فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2453585

اعتبر الصحفي اليمني "نبيل الصوفي" انه ليس للجنرال علي محسن الاحمر نائب رئيس الجمهورية جيش ولا مع الاخوان دولة , كما قال انه اذا لم ينجح الحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية, بين الانتقالي الجنوبي والحكومة ستصل النخب مأرب وليس فقط ستستعيد عتق.

وقال الصوفي في منشور على حسابه في "فيسبوك":"ليس لعلي محسن جيش، ولا مع الاخوان دولة..معهم مصانع أكاذيب ضخمة، تدوش الناس مرة بعد مرة بعد مرة.

واضاف:"بكرنا اليوم والمقاومة الجنوبية في الساحل رافعة اعلام الجنوب، وكل الجنوب مهدد بالفوضى..غاية مايقدر عليه علي محسن والاخوان هو اثارة الفوضى والمخاوف..اما السيطرة فمامعهم مايسيطرون به، هم قوى فساد ومحسوبية والله مايقدروا يسيطروا حتى على محافظة.

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واشار الصوفي :"ان شبوة لاتزال مع نخبتها، عدى عتق التي كانت ولازالت كما سيئون بيد علي محسن وجماعات الفيد والتضليل. فقط خسر الجنوب الفيس بوك وتويتر.

واستطرد:"هل تتذكرون 2011؟ مش كل يوم كانوا يعلنوا سيطرتهم على الرئاسة، وكل يوم وقد "علي عبدالله صالح" هرب من مكان؟..ياناس لماذا تهزمنا اكاذيب الاخوان مرة بعد مرة بعد مرة.

مختتما:"الانتقالي" ينتظر بدئ الحوار تحت رعاية الرياض، ولاول مرة اذا ستجلس قوى الفيد والفساد في طاولة حوار مع الجنوب وبضمانات اقليمية..ان نجح الحوار والا فالنخب ستصل مأرب، وليس فقط ستستعيد عتق..مش كل من قدر يطلق رصاصتين سيطر..2453585