شكرا لقرائتكم خبر عن جابر ينصف قوات الانتقالي بعد انهزامه في عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7257516gtrقال الكاتب السياسي الجنوبي "عبدالسلام عاطف جابر" ان ما حدث للقوات الجنوبية في شبوة وابين لم تكن هزيمة بل انسحاب ذكي. Advertisements وقال عبدالسلام عاطف جابر ,في تغريدة :" ثقوا بالقيادة ..فما حدث في رأيي كمراقب لم يكن هزيمة أبداً؛ بل كان انسحاب بقرار عسكري ذكي تشكر عليه قيادة القوات المسلحة الجنوبية. واشار الى انه يمكن تسمية ما حدث مناورة بتراجع القوات ,لتخرج الأفاعي من جحورها وتمتد بكل طولها على الأرض وعندما يحين الحصاد؛ تمزق من الرأس إلى الذنب7257516

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