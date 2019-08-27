شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: الإطاحة بـ ’’عيدروس الزبيدي‘‘ قبل قليل من منصبه وتعيين هذه الشخصية البارزة بديلا عنه (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلن كافة اعضاء المجلس الانتقالي بالاجماع اقالة عيدروس الزبيدي من منصبه كرئيس للمجلس الانتقالي وتعيين نائبه هاني بن بريك رئيسا للمجلس.

وذكر الاعلامي الموالي الموالي للمجلس عيدروس محمد العدني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان ها القرار جاء بعد الفشل الذريع للزبيدي في مهامهم سواء قبل سقوط المحافظات الجنوبية بيد الشرعية او قبلها حيث للم يتمكن من فعل اي شيء لابناء الجنوب باستثناء الصراخ والوعيد والتهديد واساء كثيرا لابناء الجنوب داخليا واقليميا وعربين ودوليا

وكان عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، التقى امس ن، بسعادة سفير المملكة المتحدة لدى اليمن السيد مايكل آرون، وذلك في مبنى سفارة المملكة المتحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وناقش اللقاء العديد من الملفات والقضايا العالقة وعلى رأسها الملف السياسي والأمني، والتطورات الأخيرة المؤسفة في محافظة شبوة، والتي تمثل في مجملها تعقيد إضافي وكبير للمشهد في بلادنا.

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ويأتي هذا اللقاء ضمن المساعي التي تبذلها المملكة المتحدة في إطار دعم جهود المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في الحوار الذي دعت له وزارة الخارجية السعودية، حيث أكد الرئيس الزُبيدي على أن نجاح أي مفاوضات أو حوارات مرهون بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف مستقل يمثل قضية الجنوب وتطلعات شعبه، حتى يتمكن الجنوبيون من تقرير مصيرهم وتحديد مستقبلهم السياسي.

وقد أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على الموقف الثابت للمجلس تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف بجانبها، ومكافحة الإرهاب.

بدوره عبر السفير البريطاني عن سروره باللقاء وتقديره لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً على أن الواقع يحتم التعامل بجدية وواقعية مع قضية الجنوب، مشدداً على أن للجنوبيين الحق في تحديد مستقبلهم ومصيرهم ضمن آلية يتم الاتفاق عليها.

حضر اللقاء، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ محمد الغيثي.