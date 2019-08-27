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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عدن على صفيح ساخن الان .. مسلحون يفاجئون الحزام الامني من حيث لا يتوقع .. والمواطنون يخرجون في شوارع دار سعد يرحبون بطلائع قوات الشرعية

أكدت مصادر خاصة لـ"الميناء نيوز" من قلب العاصمة المؤقتة عدن، سماع دوي انفجارات هائلة من جهة نقطة العلم والعريش، ويصل دويها المفزع للشيخ عثمان ودار سعد. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عـــــاجـــــل : تطورات طارئة في الجنوب .. واللواء هيثم قاسم يقلب الطاولة على الجميع ويعلن البيان رقم (1) عاجـــل : الانتقالي ينقلب على الامارات ويهاجم اكبر معسكراتها في عدن .. مواجهات عنيفة وسقوط عشرات القتلى والجرحى وطائرة اماراتية تنقل ضباط اماراتيين مصابين الى ابو ظبي ..«تفاصيل ماحدث فجر اليوم» عاجـــل : شاهد اول فيديو للقوة الضاربة التي توجهت نحو عدن .. ليست من شبوة او ابين .. المحافظة التي لم يتوقعها الانتقالي توجه له صفعة مؤلمة عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد عاجـــل : عدن على صفيح ساخن الان .. مسلحون يفاجئون الحزام الامني من حيث لا يتوقع .. والمواطنون يخرجون في شوارع دار سعد يرحبون بطلائع قوات الشرعية Advertisements عاجـــل : 70طقم عسكري و30مدرعة يهربون من عدن بعد اشتداد المواجهات واقترابها من معسكر الامارات .. والهليكوبتر تنقل الضباط الى ابو ظبي ..شاهد اول صور مباشرة من شوارع عدن الان شاهد : أجمل فتاة يمنية حسناء مشهورة تظهر بملابس مثيرة للغاية تبين من خلالها مفاتن جسمها وتفجر موجة غضب في مواقع التواصل.. (صور + فيديو) عـــــاجـــــل : هاني بن بريك يعلن الاستسلام والانضمام للشرعية ويوجه بسحب جميع عناصر الحزام الامني من النقاط والمعسكرات وفتح ابواب عدن امام قوات الجيش الوطني .. ما الذي حدث !؟ الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تنفخ شفائفها واردافها .. شاهد كيف اصبح شكلها صادم .."صور" ----------------------------------------- فيما قالت مصادر محلية أنه شوهد خروج حوالي 30 سيارة مدرعة وحوالي 70 طقم و60 دينة تابعة للإمارات باتجاة ساحل رأس عمران. مشيرةً بأنهم يغادرون العاصمة المؤقتة عدن بهذه الأثناء، وأن حركة طائرات الهيلوكبتر لم تتوقف عن التحرك من المطار إلى مقر التحالف في البريقة، في خطوة تؤكد مغادرة مسؤولين إماراتيين قبل وصول طلائع الجيش الوطني التي باتت قاب قوسين أو أدنى من اقتحام عدن وتحريرها من فلول «الانتقالي» المدعوم إماراتياً. من جهة أخرى أكدت مصادر "الميناء نيوز" الخاصة اختفاء الانتشار الذي كان حاصلاً لقوات الحزام الأمني من عدن، ولم تعد تتواجد إلا في عض النقاط الهامشية داخل المدينة.

وأشارت إلى أن الاشتباكات الحاصلة الآن في نقطة العلم قد شجعت مواطني دار سعد، فرجوا إلى الشوارع والحارات وهم ينادون بأعلى صوتهم: شرعية شرعية، فيما انسحبت فلول الانتقالي من غالبية نقاط دار سعد.

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