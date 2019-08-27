إب: مسلحون حوثيون يسطون على مقبرة ويختطفون عدد من المواطنين

سطى مسلحون حوثيون على مقبرة في مدينة إب، وسط اليمن، في ظل عمليات سطو ممنهجة على أراضي الأوقاف في المحافظة.

وقالت مصادر خاصة، لمراسل "يمن شباب نت"، إن عدد من المسلحين قدموا إلى منطقة " وقير" وسطوا على مقبرتها الكائنة شمال منطقة السبل، غرب إب.

وبحسب المصادر فأن المسلحين، شرعوا بانشاء استحداثات في المقبرة، قبل أن يتم منعهم من الأهالي.

وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار لتفريق المحتجين من أبناء المنطقة، الذين تجمعوا في المقبرة ورفضوا السماح للمسلحين بالسطو عليها، مشيرة إلى اختطاف عدد من أبناء المنطقة إلى جهة مجهولة من قبل المسلحين.

وتشهد مدينة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، عمليات سطو ممنهجة لأراضي الأوقاف وأملاك الدولة من قبل عصابات على ارتباط بقيادات عليا في مليشيا الحوثي، أفشل الأهالي بعضاً منها فيما نجحت العصابات في البسط على كثير منها.