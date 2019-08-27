"الخليج 365" ينشر درجات الحرارة المتوقعة بعدد من المحافظات 

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب عدن - الخليج 365 يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء،على العاصمة عدن وعدد من المحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة : عدن (العظمى 36° - الصغرى 28°) صنعاء (العظمى 30° - الصغرى 17°) تعز (العظمى 32° - الصغرى 20°) المكلا (العظمى 34° - الصغرى 25°) الحديدة (العظمى 37° - الصغرى 28°) سيئون (العظمى 43° - الصغرى 26°) Advertisements سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 28°) ذمار (العظمى 27° - الصغرى 13°) الجوف (العظمى 39° - الصغرى 24°) إب (العظمى 26° - الصغرى 14°) الغيظة (العظمى 31° - الصغرى 25°) مأرب (العظمى 39° - الصغرى 25°) صعدة (العظمى 32° - الصغرى 18°) المحويت (العظمى 26° - الصغرى 15°) عمران (العظمى 31° - الصغرى 16°) Advertisements

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