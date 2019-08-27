شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... ترامب يقدم زوجته لـ‘‘الرئيس الفرنسي’’ والأخير يباغتها بـ‘‘قبلةساخنة’’ وهكذا كان الرد (صورة+فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3608952خطفت قبلات متبادلة بين زوجات زعماء قمة السبع وزعماء آخرين اهتمام وسائل الإعلام، وذلك أثناء التقاط صور تذكارية.

ووقفت زوجة إيمانويل ماكرون إلى جانب ترامب، وتبادلت معه القبل، الأمر الذي اعتبره البعض قبلا ترحيبية بالزعيم الأمريكي.

Advertisements

كما قامت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، بتقبيل رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو.

وخطفت هذه القبل اهتمام وسائل الإعلام التي سلطت الأضواء عليها.