شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة وغير مسبوقة تشهدها العاصمة صنعاء ...ماذا يحدث ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5230561شن طيران التحالف العربي غارات عنيفة على مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثيين شمال العاصمة صنعاء. Advertisements وقالت مصادر محلية ان طيران التحالف نفذ 8 غارات جوية على معسكر الصمع وفريجة في ارحب شمال صنعاء. وافادت المصادر ان الغارات شديدة الانفجار وسط تحليق مستمر.5230561

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