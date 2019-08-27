شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن من عدن : قرار صارم للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطال كافة المواطنين في مناطق سيطرته ويلغي الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1066752اتفقت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة عدن، مع قيادة شركة النفط بالمحافظة، اليوم الاثنين، على سعر جديد للمشتقات النفطية على خطى مليشيا الحوثي، وبما يوازي التسعيرة في مناطق سيطرتها.

و قضى الاتفاق ببيع سعر اللتر البنزين في المحطات التجارية بـ”365″ ريال للتر الواحد، أي “7,300” ريال للدبة سعة 20 لتر، على أن يكون سعر اللتر الواحد في محطات شركة النفط بـ”350″ ريال، أي “7” ألف ريال للدبة سعة 20 لتر.

كما تم الاتفاق على بيع دبة الديزل سعة “20” لتر بـ”7,600″ ريال، في المحطات التجارية و محطات شركة النفط.

و تضمن الاتفاق أن يتم العمل بهذه التسعيرة، لمدة “3” أيام، على أن يتم بعدها اعادة النظر في السعر و العمل على تخفيضه، و ذلك بعد الاربعاء القادم.

كما قضى الاتفاق بإنزال اعلان في موقع شركة النفط بعدن يحدد فيه سعر اللتر البترول و الديزل في المحطات الخاصة و محطات شركة النفط بشكل يومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة عدن، عبد الناصر الوالي، مع قيادة فرع شركة النفط بعدن.1066752