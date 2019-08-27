شكرا لقرائتكم خبر عن عائض القرني يعاود الظهور ويفجر مفاجأة: هذا ما وعدنا به الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5371294قال الداعية السعودي عائض القرني اليوم الاثنين، إنه التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووعدنا بمستقبل واعد.

وكتب القرني على حسابه في تويتر : في كل لقاء نجد قلبه مفتوحاً للجميع قبل بابه، وصدره يتّسع للكل.

وأضاف سعدت وشرفت اليوم مع أصحاب السمو والمعالي والفضيلة وأبناء الشعب السعودي.. بالسلام على والدناخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وسمعنا منه ما يُسعد الخاطر، من حُسن ثقة بالله، وتفاؤل بمستقبل جميل واعد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية " واس" اليوم الإثنين فقد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة ، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمينالشريفين .

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد.

كما حضر الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن خالد بن سعود.5371294