شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الجيش مسنودة بأشرس وأقوى قبائل اليمن تبدأ عملية الزحف نحو أهم ثاني مدينة جنوبية بعد عدن و"الانتقالي" يطلق نداء استغاثة للامارات.. عدن تتحرر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9494592تتواصل الاستعدادات والحشد العسكري الرسمي والشعبي المساند للشرعية اليمنية لوقف وردع التمرد الذي قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات الجنوبية. وأفادت مصادر مطلعة اليوم الأثنين" عن استمرار دفع القبائل في الجنوب لتعزيزات ضخمة صوب محافظة أبين لتطهيرها من عناصر التمرد التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي". Advertisements وذكرت المصادر" أن قوات الشرعية ومعها رجال القبائل يبدأون التحرك صوب مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لتطهيرها من المتمردين". وأضافت المصادر"أن القوات الحكومية في جاهزية عالية وتتقدم في الأثناء صوب زنجبار، بعد تمكنها من تحرير مدينة أحور".9494592

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قوات الجيش مسنودة بأشرس وأقوى قبائل اليمن تبدأ عملية الزحف نحو أهم ثاني مدينة جنوبية بعد عدن و"الانتقالي" يطلق نداء استغاثة للامارات.. عدن تتحرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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