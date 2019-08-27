شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شاهد الجيش الجرار الذي اقتحم عاصمة محافظة جنوبية واستعداد كامل للانقضاض والسيطرة على"قصر معاشيق".. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4282542حشد المجلس الانتقالي الى زنجبار عاصمة محافظة ابين للدفاع عنها بعد تقدم قوات كبيرة تابعه للحكومة اليمنية من اجل السيطرة عليها.

وافاد مصدر محلي ان قوات من الحزام الامني تحتشد في اطراف زنجبار في حين تستعد قوات عسكرية تابعة للجيش الوطني للتقدم صوب زنجبار من ناحية احور والمنطقة الوسطى .

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وقال قائد الشرطة العسكرية بابين يوسف العاقل لصحيفة عربي21 ان القوات العسكرية تستعد للتقدم صوب زنجبار .

يأتي هذا التوتر بعد تمكن الجيش الوطني من السيطره على مدينة احور، بالمقابل تمكن الشيخ وليد الفضلي ، وقائد اللواء 115 العميد سيف القفيش وقبائل ابين من السيطره على مودية ولودر ومسيرة ومنخة وطرد عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه زنجبار وعدن.

وقال المحوري أنه وأفراده ينضمون للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي بحسب تعبيره.

وأعلن المحوري رفضه للإنقلاب على شرعية الرئيس هادي في بعض المحافظات بحسب تعبيره.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن تمكن قوات هادي من أسر عبدالله عمر الدماني، نائب قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، ومازن الجنيدي، نائب قائد اللواء الثالث حزام أمني خلال مشاركتهم في المعارك الدائرة في شبوة.

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