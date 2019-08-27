شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير…هادي يوجه الجيش بطردالقوات الاماراتية في 72 ساعة بأعتبارها قوات غزو واحتلال(تفاصيل) ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5025128أكد وزير الاعلام اليمني معمرالارياني ان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر توجيهات صارمة لوزير الدفاع ورئيس الأركان وقائدالعمليات المشتركة وقيادات المناطق والمحاور المعنية بالتحرك كلا حسب الخطة المرسومة لاستعادة كافة المناطق والمحافظات المحررة التي تمردت فيها مليشا الانتقالي بالمحافظات الجنوبية بما فيها العاصمة عدن خلال فترة لاتتجاوز 72 ساعة ..

واوضح الوزير الارياني ان الرئيس هادي أصدر أوامره للقيادات العسكرية بتطهير المحافظات المحررة من الوجود العسكري الاماراتي خلال المدة نفسها وقبل حلول يوم الجمعة القادمة ..

ولفت الوزير الارياني الى ان الرئيس هادي اكد ان الوجود العسكري الاماراتي غير شرعي ولم تدخل تلك القوات بطلب من الحكومة الشرعية وانها بمثابة قوات غزو واحتلال ..

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ونقل الوزير البارز عن الرئيس اليمني توجيهات للجيش تقول برع يااستعمار ، وكش ياامارات وليكن مايكن ولا تراجع حتى تنفيذ المهمة..

مصادر عسكرية اكدت وصول نائب رئيس الجمهورية الفريق على محسن الاحمر الى مارب الليلة لقيادة المعركة وان لدتوجيهات بعدم التوقف الا في عدن ،،5025128