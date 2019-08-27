شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النصيحة الأخيرة التي قالها الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز وسببت ارباك كبير للرئيس"صالح" وجعلته يغادر الاراضي السعودية دون علم الملك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6116062قالت صحيفة "الأمناء" في عددها الصادر يوم الخميس بانها قد حصلت على بعض أجزاء من الحديث الذي قاله الملك الراحل /عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض لـ "صالح " وهي عبارة عن نصيحة وذلك في العام 2011م في شهر رمضان عندما كان صالح يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية .

الملك عبدالله التقى بصالح في خيمة في أحد القصور الملكية وكان برفقة صالح اثنين من أعضاء مجلس النواب وبينما كان برفقة الملك عبدالله عدد من أفراد الأسرة المالكة ، حيث قال الملك عبدالله لصالح " : يا فخامة الرئيس أنا لا زلت أحافظ على شعرة معاوية والإبقاء على علاقة طيبة معكم ومع الشعب اليمني بينما كل أخوتي وكل أفراد الأسرة وصلوا إلى قناعة وتحديد موقف منك شخصيا ، وأرجو أن تحافظ على ما تبقى من هذه العلاقة الطيبة " .

وحاول صالح التبرير وبدأ على وجهه الشحوب، وبعد اللقاء حضر مساعد الرئيس الأمريكي آنذاك إلى الملك عبدالله وسلمه ملف اليمن وأكد على ضرورة بقاء صالح في السعودية وأخبره الملك عبدالله أن بعد العشر الأواخر سوف يتم البت في الأمر كون هناك تقليد ملكي بعدم البت في أي قضايا في العشر الأواخر من رمضان.

بعدها صالح استقل طائرة للذهاب إلى أثيوبيا وفي الأجواء أخبر قائد الطائرة بضرورة التوجه إلى صنعاء , وكانت مغادرة صالح دون علم الملك عبدالله!6116062