شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: شاهد كيف هرب الضباط الاماراتيون فجر اليوم من معسكر البريقا بعد اقتراب المواجهات منهم ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - غاد عدد كبير من الضباط والجنود الاماراتيين فجر اليوم معسكرهم في البريقا بعد اندلاع مواجهات مفاجئة في دار سعد

وقالت مصادر محلية أنه شوهد خروج حوالي 30 سيارة مدرعة وحوالي 70 طقم و60 دينة تابعة للإمارات باتجاة ساحل رأس عمران.

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مشيرةً بأنهم يغادرون العاصمة المؤقتة عدن بهذه الأثناء، وأن حركة طائرات الهيلوكبتر لم تتوقف عن التحرك من المطار إلى مقر التحالف في البريقة، في خطوة تؤكد مغادرة مسؤولين إماراتيين قبل وصول طلائع الجيش الوطني التي باتت قاب قوسين أو أدنى من اقتحام عدن وتحريرها من فلول «الانتقالي» المدعوم إماراتياً.

من جهة أخرى أكدت مصادر "الميناء نيوز" الخاصة اختفاء الانتشار الذي كان حاصلاً لقوات الحزام الأمني من عدن، ولم تعد تتواجد إلا في عض النقاط الهامشية داخل المدينة.

وأشارت إلى أن الاشتباكات الحاصلة الآن في نقطة العلم قد شجعت مواطني دار سعد، فرجوا إلى الشوارع والحارات وهم ينادون بأعلى صوتهم: شرعية شرعية، فيما انسحبت فلول الانتقالي من غالبية نقاط دار سعد.