شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: هاني بن بريك يعلن الاستسلام والانضمام للشرعية ويوجه بسحب جميع عناصر الحزام الامني من النقاط والمعسكرات وفتح ابواب عدن امام قوات الجيش الوطني .. ما الذي حدث !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر خاصة ان المدعو هاني بن بريك أبدا استعدادة للاستسلام واعلان ولائة للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وتخليه عن مطالب الانفصال ودعوات الفوضى مقابل شرط واحد .

وأضافت المصادر ان بن بريك تواصل فجر اليوم مع لجنة الوساطة التي تفاوض عناصرة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين ، وابلغهم على استعداد ان يبلغ جميع قوات الحزام الامني بأن تسلم المعسكرات للجيش الوطني وتنخرط في صفوفه .

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وقال المصدر ان هاني بن بريك وضع على لجنة الوساطة شرط مقابل انضمامة للشرعية ، وهو ان يكون له دورا قيادي في المرحلة القادمة وفي تشكيلة الحكومة الشرعية .

واكد المصدر ان لجنة الوساطة رفضت شرط بن بريك مبدائيا وما زالت تتدارس الامر مع قيادات الشرعية.

يأتي ذلك بعد التطورات الطارئة التي شهدتها الساعات الماضية ، وتمثلت بسيطرة الجيش الوطني على كامل محافظة شبوة ، بالاضافة الى 11 مديرية في ابين واستعدادة لاقتحام عاصمة المحافظة «زنجبار» ، وهو ما دفع بعددا من قيادات الحزام الامني في ابين اعلان انضمامهم للجيش الوطني