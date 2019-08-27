شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: الانتقالي ينقلب على الامارات ويهاجم اكبر معسكراتها في عدن .. مواجهات عنيفة وسقوط عشرات القتلى والجرحى وطائرة اماراتية تنقل ضباط اماراتيين مصابين الى ابو ظبي ..«تفاصيل ماحدث فجر اليوم» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم في احد المعسكرات التابعة للامارات بالعاصمة المؤقتة عدن .

وقالت مصادر مطلعة لموقع "صوت المغتربين" ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الاماراتية وعناصر يتبعون المجلس الانتقالي ،

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وبحسب المصادر فقد قام الاماراتيون يوم امس باخلاء المعسكر من السلاح الثقيل ، وقررو فجر اليوم مغادرة المعسكر ، فحدثت بينهم وبين قيادات من المجلس الانتقالي مشادات كلامية انتهت بالاشتباكات المسلحه.

وقال المصدر ان قيادات من المجلس الانتقالي طلبو من الضباط الاماراتيين اصطحابهم معهم الى خارج عدن ، لكنهم رفضو ، وطلبو منهم البقاء في المعسكر ومواجهة قوات الجيش الوطني اذا تقدمت صوب عدن .

وبحسب المصدر فقد قامت مجموعة من عناصر الانتقالي باغلاق بوابة المعسكر امام الاماراتيين ، لكن احدى المدرعات الاماراتية اطلقت النار نحوهم بشكل مباشر ، فاندلعت الاشتباكات ، وسقط على اثرها اثنين قتلى وستة جرحى من عناصر الانتقالي واصيب اثنين ضباط اماراتيين تم نقلهم الى مطار عدن على وجه السرعة ونقلتهم طائرة هليكوبتر الى الامارات.