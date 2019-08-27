شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: قوات عسكرية ضخمة تزحف نحو العاصمة وانضمام القبائل لمساندتها .. ومصادر تكشف هويتها ومهمتها القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توجهت قوات عسكرية، مساء اليوم الاثنين، من المنطقة الوسطى الى مدينة زنجبار ،عاصمة محافظة أبين، للسيطرة عليها.

وقال مصدر عسكري:إن اللواء ١٠٣ ينفي اعتراضه لاي قوة ويجدد ولاءه للرئيس هادي.

وأضاف: قبائل أبين واللواء الخامس مشاة واللواء ١١٥ واللواء ١٠٣ باتوا على مشارف شقرة وسيتوجهون ب١٥٠ طقم الى زنجبار لتأمينها.

ومن المتوقع أن تتمكن قوات الجيش من بسط سيطرتها على أبين خلال الساعات القادمة.

وفي ذات السياق، وصلت قوات الجيش اليمني الى مدينة ‎أحور بالمحافظة وبسطت سيطرتها على المدينة.

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