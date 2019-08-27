شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إستهداف الفريق علي محسن الأحمر بصاروخ موجه قبيل لحظات من وصوله محافظة مأرب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الصحفي اليمني المعروف، أنيس منصور ، عن تعرض الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر لمحاولات اغتيال عديدة من قبل القوات الإماراتية ومليشياتها في اليمن.

وفي فيديو، رصده محرر "بويمن" أكد منصور أن رئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورجل الأعمال اليمني المعروف، أحمد العيسي، هما الآخران تعرضا لمحاولات اغتيال إماراتية.

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وأوضح الصحفي انيس منصور، أن محاولة اغتيال هادي كانت في عدن، فيما علي محسن، كانت في مأرب قبيل وصوله المحافظة قادما بطائرة سعودية، وهي الحادثة المعروفة والتي راح ضحيتها ضباط وجنود سعوديون.

وسرد منصور تفاصيل أخرى، شاهدوها في الفيديو أدناه: