شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصورة الظهور الاول لقائد ‘‘النخبة الشبوانية’’ كيف أصبح بعد أصابتة وهزيمة قواته .. وماذا قال ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دلي قائد ما يسمي بالنخبة الشبوانية محمد سالم البوحر اول تصريح له بعد هزيمة قواته واصابته في معارك عتق مع الجيش الوطني بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

وقال البوحر قائد قوات النخبة الشبوانية ان المعركة مع قوى الارهاب ستستمر ولن تتوقف ابدا حتى تطهير كافة مناطق المحافظة حسب وصفه.

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وقال البوحر خلال مقطع فيديو نشر له اليوم الاثنين بعد اصابته خلال معارك عتق بأن قوات النخبة ستستأنف العمل وتبدأ إعادة السيطرة على كافة مناطق المحافظة وستقوم بدحر المليشيات الارهابية التي دخلت المحافظة .

ودعا البوحر المقاتلين في جميع الجبهات في المحافظة الى الاستمرار في مهامهم بتطهير المحافظة من عناصر الارهاب حسب زعمه.