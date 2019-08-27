الصحفي "أبوعوذل" لـ"اليمن العربي": رأينا بشبوة تحالفاً حوثياً إخوانياً قاعدياً بدعم قطر وإيران

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - علي كامل:

قال الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي، صالح أبو عوذل، اليوم الثلاثاء، إن "التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي جاءت بعد أن تم الاعتداء على الشعب الجنوبي".



واضاف أبو عوذل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" - ضمن حوار سينشر لاحقاً - "وقد رأينا في شبوة تحالفا حوثيا إخوانيا قاعديا".

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ومضى "رأينا هذا التحالف مدعوم من اطراف إقليمية تدور فيما بينها حروب شرسة، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأطراف الإقليمية بما فيها ايران وقطر تقاطعت مصالحها في شبوة، لم نر الخطاب الإعلامي المتبادل بين اقطاب هذه الأطراف ، بل رأينا اخطابا موحدا ضد الجنوب".

وبين أن "المجلس الانتقالي الجنوبي هو مفوض الشعب وهو حامل القضية الجنوبية، لكن الهجوم الإعلامية والسياسية منذ ان تأسس تؤكد رفض هادي وحلفائه من تيار الاخوان كل اشكال الحوار مع المجلس، بل ان حكومة الرئيس اليمني المؤقت اشترطت قبيل حوار تسليم ميناء الحديدة للحوثيين في السويد، عدم مشاركة الانتقالي في المشاورات، بل انها فضلت ان يذهب الميناء للحوثيين على ان لا يذهب لما تصفه بعائلة صالح، وهي تقصد بذلك قوات طارق صالح التي تقاتل في الحديدة".

وشدد على أن "الحكومة فضلت بقاء الحوثيين في الحديدة على ان يتم تسليمه لقوات صالح التي كانت مع العمالقة الجنوبية والقوات التهامية على مشارف الميناء".