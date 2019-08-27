باحث سعودي: الشرعية تحت سطوة الإصلاح حرفت بوصلة أهدافها

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

قال الباحث السياسي السعودي علي عريشي، إن الحكومة الشرعية الواقعة تحت سطوة حزب الإصلاح حرفت بوصلة أهدافها بعيدا عن مشروع قتال الحوثيين، الأمر الذي كشفه خط سير أسطولها الإعلامي الذي ظل يعبّئ أتباعه ويشحنهم ضد دولة الإمارات الشريك الفاعل والأساسي في التحالف العربي.

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وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365"- أن التطورات في الجنوب جاءت بعد قرابة الخمس سنوات على بداية عاصفة الحزم وتشكل التحالف العربي لاستعادة الشرعية اليمنية يؤكدان على الحاجة الملحة الآن لإجراء عملية إعادة تقييم شامل لأداء جميع الأطراف العاملة تحت ظل التحالف العربي، والعمل على تصحيح الأخطاء التي تعمل على عرقلة جهود التحالف في حربه على الميليشيا الحوثية.

واعتبر عريشي أن الأحداث الدائرة الآن في جنوب اليمن وصلت حدّ حشد الألوية التابعة للحكومة الشرعية للقتال على منابع النفط في شبوة، تؤكد على ضرورة إجراء عمليات إصلاح جذرية داخل الحكومة اليمنية كونها “حكومة بلا منجزات حقيقية على الأرض تثبت جهودها، بل مارست الإقصاء والتهميش لجميع المكونات السياسية اليمنية والمكونات العسكرية الفاعلة في الحرب ضد ميليشيات الحوثي على الأرض من خارج منظومة حزب الإصلاح والمحسوبين عليه”.