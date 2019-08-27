عادل اليافعي: طائرات مسيرة تستهدف مجاميع إرهابية بشبوة

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 اليافعي قال الإعلامي في قناة ابوظبي عادل اليافعي، إن 9 غارات جوية لطائرات بدون طيار استهدفت من ساحل شقرة الى شبوة مجاميع ارهابية بثياب الشرعية.

Advertisements وأضاف اليافعي في تغريدة له، أن غارات جوية أخرى استهدفت في بيحان عناصر ارهابية بعد محاولة قدومها الى شبوة. وختم اليافعي تغريدته، بالقول: "خرجوا وانكشفوا والان طحن من السماء والأرض وهذه الخطة المرتبة بدات تفعل ميدانيا". Advertisements

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