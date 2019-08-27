هاني بن بريك: نحن أمام مؤامرة إعلامية كبرى وسنجتازها 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
هاني بن بريك
كتب
شبوة- الخليج 365
قال هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "الإعلام الإخونجي تقاسم الأدوار باقتدار فهم أكثر من يجيد هذه اللعبة".
وأضاف بن بريك في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "فقناة العربية وفرعها الحدث مع قناة الجزيرة أتقنوا المهمة في خدمة الإخونج دوليا وإقليميا، إلا أن قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثا ومكرا؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي بينما هي تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية".
وتابع "في أحداث شبوة لم تشر العربية وفرعها الحدث مطلقا - والجزيرة من باب أولى - لمشاركة تنظيم القاعدة بفاعلية في الأحداث واستهداف النخبة، لم تشر لملابسات الحادث ولم تشر لأرتال القوات القادمة من مأرب والتي رفضت لأربع سنوات وزيادة التحرك نحو الحوثي".
واختتم "نحن أمام مؤامرة إعلامية كبرى وسنجتازها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.