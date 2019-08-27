حكومة هادي تعلن اعتقال قيادات في الانتقالي والاصلاح يشرع في توزيع التهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

اعلنت مليشيا حزب الاصلاح المساند لحكومة هادي عن اسر عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي خلال المعارك التي دارت مؤخراً في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر مقربة أن أكثر من 50 عنصرا من النخبة الشبوانية والحزام الامني تم اسرهم خلال المواجهات بينهم أركان اللواء الثامن صاعقة التابع لمليشيات الانتقالي مازن الجندي والقيادي في المجلس الانتقالي “محمد حسين الفيضي” المشهور بــ”ابو اسامة”.

وشرعت حكومة هادي في توزيع التهم على تلك القيادات، متهمة الفيضي بأنه المسؤول الأول عن ملف موجة الاغتيالات التي طالت ائمة المساجد والدعاة وقيادات في حزب الاصلاح وناشطين خلال الاربع السنوات الماضية.

وقالت الحكومة على لسان قيادات عسكرية أن الفيضي ويسران المقطري رئيس مكافحة الارهاب قد تزعما وادار خلايا ارهابية وتورطا في ملف الاغتيالات.