عناصر القاعدة تعود عبر مركباتها إلى معسكر النُخبة بشبوة بمساعدة الإخوان

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب شبوة - الخليج 365

ساعد الإخوان بعودة تنظيم القاعدة إلى مناطق شبوة.



واستعاد تنظيم القاعدة الإرهابي معقله السابق في بلدة الروضة بشبوة بعد عامين من طرده على قوات النخبة، التي خسرت اليوم الإثنين معركة مع ميليشيات الإخوان الإرهابية، ليعيد إعلان قيام إمارة له في المحافظة اليمنية.

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وقال مواطنون ومصادر أمنية غير رسمية وفق ما نشره موقع "24" تابعه "الخليج 365" - " إنهم شاهدوا عناصر "من تنظيم القاعدة تقود مركبات دفع رباعي وعليها أعلام التنظيم تدخل معسكر قوات النخبة، التي انسحبت منها، ورفع راية التنظيم على المقر الذي كان يعد المعقل السابق للتنظيم في شبوة، ليقيم أول إمارة".

وأكد مواطنون في بلدة الحوطة بمحافظة شبوة، أن عناصر القاعدة عادوا مجدداً إلى معقلهم الرئيسي في الحوطة، مشددين على عودة رايات القاعدة إلى سماء المنطقة، بعد مشاهدتها على الجبال المحيطة بالحوطة، في حين أطلقت عناصر التنظيم الرصاص في الهواء احتفالاً باستعادة مقر الإمارة السابق.

وعبر مواطنون عن مخاوفهم من عودة التوتر إلى مدينتهم، وحملوا حكومة الإخوان المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن عودة الإرهاب والتطرف إلى مناطقهم، بسببها.