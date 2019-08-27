عاجل.. انفجارات عنيفة تهز شمال صنعاء جراء سلسلة غارات 

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب صنعاء - الخليج 365 هزت انفجارات عنيفة، صباح اليوم الثلاثاء، مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال العاصمة صنعاء.

Advertisements وأفاد مراسل "الخليج 365"، بأن انفجارات عنيفة سمعت من اتجاه شمال صنعاء جراء غارات لطيران التحالف على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وبحسب المعلومات الأولية فإن الغارات استهدفت مخازن الأسلحة في معسكر الصمع الواقع باتجاه أرحب.

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