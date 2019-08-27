ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب صنعاء - الخليج 365

تشھد اسعار الخضروات و الفواكھ في العاصمة صنعاء، تصاعداً كبيراً.

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و ینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكھ واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء لیومنا ھذا الثلاثاء 27 أغسطس 2019 ،حسبما رصد مراسلنا:

ـ الطماطم = 700 ریالا ـ البصل = 450 ریال ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة ـ الكوسة =450 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا ـ البطاطس = 400ریال ـ اللیمون = 1000 ریال ـ الخیار = 700 ریال الباذنجان 400 =ریال ـ الفلفل = 1000 ریال ـ الجزر = 500 ريالاً

البیبار = 400 ریال ـ الموز = 400 ریالا ـ التفاح خارجي = 1500 ریال ـ التفاح بلدي = 800 ریال ـ البطیخ = 350 ریال ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال ـ البرتقال عادي = 400 ریالا ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال ـ الفرولة = 1500 ریال ـ الجوافة = 2000 ریال ـ الكومثرى = 1000 ریال ـ الشمام = 300 ریال ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ریال للكیلو الواحد ـ اللحم بقري = 4000 ریال ـ الدقة بقري = 4000 ریال ـ الدقة غنمي = ریال ـ الدیرك = 3500 ریال ـ الجحش = 1600 ريال

الثمد = 2000 ریال ـ عنبریة = 3000 ریال ـ البیاض = 1300 ریال ـ ھامور = 1500ریال ـ جمبري = 3000 ریال ـ التونة = 2500 ریال ـ السخلة = 4000 ریال ـ البقط = 3000 ریال ـ باغة = 600 ریال ـ القد = 4000 ریال ـ سولفش = 2000 ریال ـ الغویزي = 2500 ریال ـ أبو عیون = 3000 ریال ـ اللخم = 2000 ریال ـ الزینوب = 2500 ـ وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، فھنا ما سعره 1200 ،و من 1500 ،و من 1700 ،و من2000 ،و 2500 و 3000 ریال. مع الإشارة إلى أنھ شھد ارتفاعا خلال الفترة الماضیة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتیجة لانھیار العملة المحلیة. ـ أما البیض فیباع الطبق منھ والذي یحتوي على 30 بیضة حالیا بـ 1700 ريالاً