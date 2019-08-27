من الإمارات .. السفير البريطاني يعلن دعمه لتقسيم اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي
أعلن السفير البريطاني لدي حكومة هادي، مايكل آرون، تعامل بلاده بجدية وواقعية مع اهداف ومطالب ما يسمي المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد السفير البريطاني خلال لقائه، الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي ، على أن للجنوبيين الحق في تحديد مستقبلهم ومصيرهم ضمن آلية يتم الاتفاق عليها في اشارة الى دعم بلاده لتقسيم اليمن .
وبحسب وسائل اعلامية إماراتية فقد تم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الملفات والقضايا العالقة وعلى رأسها الملف السياسي والأمني، والتطورات الأخيرة المؤسفة في محافظة شبوة، والتي تمثل في مجملها تعقيد إضافي وكبير للمشهد الحالي.
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