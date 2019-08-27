المقاومة الجنوبية تعزز مواقعها في جبهات حجر 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت مصادر ميدانية، أن المقاومة الجنوبية في جبهة حجر شمال محافظة الضالع، بقيادة أبو مدين العبدلي، صدت الإثنين، هجوماً عنيفاً لمليشيات الحوثي الإنقلابية .



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وبحسب المصادر، استهدف الهجوم الحوثي الأخير مناطق الكتانية وعقيدة، في محاولة لاستعادة السيطرة على مدرسة اليرموك شرق باجة عبر محاولة تسلل فاشلة.

وذكرت المصادر، إن عناصر المقاومة الجنوبية تصدت خلال الساعات الماضية لهجوم حوثي عنيف وأفشلت عملية تسلل، وتمكنت من تكبيد المليشيات خسائر في الأرواح ما بين قتلى وجرحى وفرار آخرين إلى مواقعهم السابقة.

وأوضحت المصادر، أن القوات الجنوبية عززت واستحدثت، مواقع جديدة في جبهة حجر ورفدت المواقع بسلاح نوعي وثقيل وجنود بخبرة عالية.